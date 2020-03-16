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Ömer Bayram'ın elinde kırık tespit edildi

Galatasaray, Beşiktaş derbisi sonrası Ömer Bayram'ın sağ el tarak kemiğinde kırık tespit edildiğini ve birkaç gün içinde oyuncunun operasyon geçireceğini açıkladı.

| Haber Merkezi
Ömer Bayram'ın elinde kırık tespit edildi
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Galatasaray Kulübü, Beşiktaş derbisinde sakatlanan Ömer Bayram'la ilgili bir açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılılar, Bayram'ın sağ elinde kırık tespit edildiğini duyurdu.

OPERASYON GEÇİRECEK

Açıklamada, "Oyuncumuz Ömer Bayram'ın, Beşiktaş ile oynanan maç esnasında düşme sonucu sağ elinde kırık oluşmuş, oyuncumuz karşılaşmayı özel bandajla tamamlamıştır. Ömer Bayram'ın karşılaşma sonrası yapılan tetkiklerinde, sağ el 4. ve 5. metacarplarında (el tarak kemiği) kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun önümüzdeki bir iki gün içinde operasyonu planlanacaktır." denildi.

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