Ömer Bayram'ın elinde kırık tespit edildi

Galatasaray Kulübü, Beşiktaş derbisinde sakatlanan Ömer Bayram'la ilgili bir açıklama yaptı.
Sarı-kırmızılılar, Bayram'ın sağ elinde kırık tespit edildiğini duyurdu.
OPERASYON GEÇİRECEK
Açıklamada, "Oyuncumuz Ömer Bayram'ın, Beşiktaş ile oynanan maç esnasında düşme sonucu sağ elinde kırık oluşmuş, oyuncumuz karşılaşmayı özel bandajla tamamlamıştır. Ömer Bayram'ın karşılaşma sonrası yapılan tetkiklerinde, sağ el 4. ve 5. metacarplarında (el tarak kemiği) kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun önümüzdeki bir iki gün içinde operasyonu planlanacaktır." denildi.