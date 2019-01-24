Ömer Faruk Beyaz'ı İngilizler istiyor

Fenerbahçe altyapısının adeta pırlantası olan Ömer Faruk Beyaz, Ege Kupası’nda resital sundu. 15 yaşındaki orta saha oyuncusu, U16 Milli Takımımız’ın mutlu sona ulaştığı turnuvaya damgasını vurdu.

SCOUT EKİPLERİ İZLEDİ

Turnuvada yıldızlaşan genç futbolcuya İngiliz ekipleri talip oldu. Ege'deki organizsyona Premier Lig takımları scout ekiplerini gönderdi.

Ekiplerin 15 yaşındaki Fenerbahçe'nin futbolcusu Ömer Faruk Beyaz'a hayran kaldıklarını İngliz medyası tarafından duyururuldu.

PREMİER LİG EKİPLERİ ALMAK İSTİYOR

İngiliz The Sun Gazetesi’nde bugün yer alan habere göre Chelsea ve United’ın İzmir’de düzenlenen Ege Kupası’nda Türkiye Milli Takımı ile boy gösteren Ömer Faruk Beyaz’ı izlediği ve en kısa sürede takımlarına katmak istediği yazıldı.

HEDEFİM BALLON D'OR'U ALMAK

Öte yandan turnuvanın en değerli oyuncusu ödülünü alan Ömer Faruk "Hedefim dünyanın en iyi oyuncusu olmak, Ballon d'Or ödülünü almak." ifadelerini kullandı.

YAŞ GURUBUNU EN İYİSİ

Genç futbolcu için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da öv dolu sözler kullanmıştı. Oyuncuyla anlaşma sağladıktan sonra konuşan Koç "Futbolcumuz çok değerlidir. Yaş grubunun en iyisidir. Ömer Faruk'un ailesi umarım çocuklarını uzun yıllar Fenerbahçe'ye hizmet edecek şekilde yetiştirirler." demişti.