Ömer: Küfredenlere tepki olarak kulaklarımı tıkadım

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ömer Şişmanoğlu geçen hafta Beşiktaş karşısında 10 kişiyle iyi mücadele ettiklerini kaydetti.

Şişmanoğlu, futbolda galibiyetin de mağlubiyetin de olabileceğini dile getirerek, "Biz her gün çalışıyoruz, toplantılar yapıyoruz. Hatalarımızı analiz ediyoruz. Savaşacağız ve Evkur Yeni Malatyaspor'u en güzel yere getirmek için çalışacağız. Önümüzde 5 maçtır yenilmeyen Çaykur Rizespor var. Biz oraya 3 puan için gideceğiz. Rize'den 3 puanla döneceğiz." şeklinde konuştu.

Bir gazetecinin Beşiktaş karşılaşmasında gol atmasının ardından kulaklarını neden kapattığı sorusuna Şişmanoğlu, şu yanıtı verdi:

"Gol atarak Evkur Yeni Malatyaspor'u en güzel yerlere getirmek istiyorum. Atamadığım goller oluyor, insanlık hali. Hayatta hatalar olur. Taraftarların sosyal medyadan bana ve aileme küfür etmesi hiç hoş bir şey değil. Ben böyle şeylere takılıyorum. Evkur Yeni Malatyaspor'un taraftarı gerçek taraftar. Tepkim onlara değildi. Sağ olsunlar onlar beni bütün hafta destekledi. Aileme sosyal medyadan küfür edenlere tepkimi göstermek istedim. Onlara 'sizi duymuyorum, siz benim umurumda değilsiniz' mesajını vermek için yaptım."