Ömer Onan’ın babası son yolculuğuna uğurlandı

TBF CEO’su Ömer Onan’nın babası Utku Onan, son yolcuğuna uğurlandı.
Onan ailesini spor, sanat ve iş dünyasından sevdikleri yalnız bırakmadı.
EMRE VE ARDA DA KATILDI
Türkiye Basketbol Federsyonu Genel Koordinatörü Ömer Onan’nın babası Utku Onan’nın, Zincirlikuyu Camii’nde düzenlenen cenaze törenine Fenerbahçe’nin eski Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulundan arkadaşları Ali Yıldırım, Mahmut Uslu ve Şekip Mosturoğlu katıldı.
Onan ailesi cenaze namazı öncesinde taziyeleri tek tek kabul etti. Utku Onan’ın naaşı kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedildi.