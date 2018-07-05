Ömer Şişmanoğlu Yeni Malatyaspor'da

Spor Toto Süper Lig’de takımlar yeni sezon hazırlıklarına devam ederken, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Forvet hattını yerli bir isimle takviye etmek isteyen Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe’den ayrılan forvet oyuncusu Ömer Şişmanoğlu ile anlaşmaya vardı.
İMZA 1+1 YILLIK
Kulüp başkanı Adil Gevrek, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, transfer çalışmaları kapsamında Göztepe'de forma giyen Ömer Şişmanoğlu ile yaptıkları görüşmelerin olumlu geçtiğini belirtti.
Başkan Gevrek, 28 yaşındaki oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzaladıklarını kaydetti.
BEŞİKTAŞ'TA DA OYNAMIŞTI
Ömer Şişmanoğlu, 2013-2017 yılları arasında Beşiktaş’ta da forma giymişti.
Ömer Şişmanoğlu, Göztepe’de fazla forma şansı bulamazken, 8 kez giydiği sarı-kırmızılı forma altında sadece 1 gole imza atabildi.