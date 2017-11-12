Ömer Toprak A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

Arnavutluk ile yarın akşam Antalya'da özel maçta karşılaşacak A Milli Takım'da Ömer Toprak, sağ diz eklemi çevresinde ortaya çıkan ağrılar nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

AÇIKLAMA YAPILDI

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada "Arnavutluk ile akşam Antalya'da özel maçta karşılaşacak A Milli Takım'da Ömer Toprak, sağ diz eklemi çevresinde ortaya çıkan ağrılar nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Uygulanan tedavi programı gereğince akşam yapılan antrenmana da katılmayan futbolcu, öğleden sonra Almanya'ya dönecek" denildi.