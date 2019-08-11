Ömer Toprak'ın yeni adresi Werder Bremen

Deneyimli stoper tercihini Almanya'da kalmaktan yana kullandı.

Galatasaray ve Beşiktaş'la da zaman zaman ismi anılan milli futbolcu, Werder Bremen'e imza attı. Werder Bremen, tecrübeli savunmacıyı satın alma zorunluluğuyla bir yıllığına kiraladı.

ÖMER, ALMANYA'DA KALDI

Borussia Dortmund ile 2 sezon geçiren Ömer Toprak, daha önce Leverkusen ve Freiburg formaları da giydi. 30 yaşındaki milli futbolcu geçen sezon Borussia Dortmund ile 14 resmi maçta süre aldı.

Ömer Toprak'ı transfer eden Werder Bremen, bir başka milli futbolcu Nuri Şahin'i de kadrosunda bulunduruyor.