Onazi: Şampiyon olabiliriz

Trabzonspor'un orta sahadaki dinamosu Ogenyi Onazi, Bordo-Mavili taraftarlara umut dağıttı.

Nijeryalı futbolcu, "Şampiyon olmayı çok istiyoruz. Hala şampiyon olabilecek kalitemiz ve gücümüz var. Yeni hocamız geldi. Hocamızla beraber yeni bir sistem oturtuyoruz. Sonuçlarda düzelme var." dedi.

İMKANSIZ DEĞİL

Onazi ayrıca "Şampiyonluk biraz zor gibi gözüküyor ama henüz ilk yarının bitmediği bir ligde imkansız değil, yapabiliriz. Hepimiz aynı şekilde konsantre olursak ve mücadele edersek şampiyonluk olabilir" dedi.