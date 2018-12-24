Süper Lig'in ilk yarısını galibiyetle kapatan bordo-mavililerde Onazi'nin sakatlığı moralleri bozdu.

İSTANBUL'DA AMELİYAT OLACAK

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada,"Ogenyi Onazi'ye çekilen MR sonucunda Aşil Rüptürü (kopma) tanısı konulmuştur. Onazi'nin yarın [24 Aralık] İstanbul'da ameliyatı planlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

"ONAZI ISRARLA OYNAMAK İSTEDİ"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da maç içerisinde sakatlanarak sedyeyle sahayı terk eden Onazi'nin sakatlığıyla ilgili olarak, "Maalesef Onazi'nin aşil tendonu koptu. Sezonu kapatmış olabilir. Onazi niye sakatlandı? Israrla oynamak istedi. Ama gerçekten ısrarla oynamak istediği için koptu. Sosa, Abdülkadir, Yusuf ve Pereira ısrarla her maçta oynamak istediler. Biz takım futbolu oynuyoruz ve önemli olan bu futbolu oynamak. Bir aidiyet duygusuyla futbol adına savaşarak oynuyorlar" şeklinde konuştu.