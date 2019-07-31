Sezonun ilk yarısının son hafta maçında Rizespor ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyuna devam edemeyen Ogenyi Onazi'nin dönüşü uzadıkça uzadı.

Nijeryalı orta sahanın aşil tendonu kopmuş ve 26 yaşındaki orta saha sezonu kapatmıştı.

DÖNÜŞÜ UZADI

Ogenyi Onazi'nin sahalara beklenen sürede dönememesi sonrası bordo mavili yönetim harekete geçti. Onazi'nin sakatlığı nedeniyle yeni sezonun 10 12. haftalara kadar forma şansı bulması zor gözükürken Trabzonspor yönetimi 1 milyon euro kazanan Onazi'nin sözleşmesini dondurma düşüncesinin olduğu öğrenildi.

Bordo Mavililerin önümüzdeki günlerde bu planını harekete geçireceği de gelen bilgiler arasında. Trabzonspor, Onazi'nin sözleşmesini dondurarak maaş bütçesinde 1 milyon euro'luk yer açmayı hedefliyor.