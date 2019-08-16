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Trabzonspor Sturrdige ile anlaştı

Trabzonspor İkinci Başkanı Önder Bülbüloğlu, İngiliz golcü Sturridge ile prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı.

| Haber Merkezi
Trabzonspor Sturrdige ile anlaştı
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Trabzonspor son yılların en bomba transferini gerçekleştirdi.

Bordo-mavililer, Liverpool ile yollarını ayıran İngiliz golcü Sturridge ile prensip anlaşmasına vardı.

"SÖZLEŞME 3 YILLIK OLACAK"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Trabzonspor İkinci Başkanı Önder Bülbüloğlu, "Sturridge ile görüştük ve prensipte anlaşmaya vardık. Sözleşme 3 yıllık olacak. Hayırlı olsun" dedi.

İki gün önce annesi ve amcasını (ayrıca menajeri) Trabzon'a gönderen 29 yaşındaki futbolcu, ailesinden gelen olumlu görüş üzerine Fırtına'nın teklifini kabul etme kararı aldı.

3.6 MİLYON EURO MAAŞ ALACAK

Yılda 3.6 milyon euro maaş alacak olan yıldız futbolcunun birkaç gün içerisinde Trabzon'a gelerek resmi sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.

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