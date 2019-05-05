Önemli maçların adamı Valbuena

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-1 mağlup etti ve derin bir nefes aldı.

Bu sonucun ardından puan cetvelinde 14. sırada bulunan sarı-lacivertliler 12. sıraya yükseldi ve düşme hattıyla arasını 3 puan daha açtı.

Tarihinin en kötü sezonu geçiren Fenerbahçe, 8 ay sonra deplasman galibiyeti elde etti. Kasımpaşa filelerini güzel bir frikik golüyle havakandıran Valbuena, kazanılan 3 puanın mimarlarından oldu.

KRİTİK MAÇLARDA SAHNEYE ÇIKIYOR

Fransız futbolcu daha önce TT Stdayumunda 2-2 biten Galatasaray derbisinde takımı geri döndüren golü atmış ve ortaya koyduğu oyunla geri dönüşte başrol oynamıştı.

Bir diğer kritik maç ise Kadıköy'deydi. Ülker Stadı'ndaki Trabzonspor maçında, 90+6'da topun başına geçen Valbuena, yine frikikten muhteşem bir gol atıp, Fenerbahçe'nin yıllardır devam eden yenilmezlik serisini devam ettirmesini sağlamıştı.

TARAFTAR PERFORMANSINDA MEMNUN

Valbuena, önemli mücadelelerde takımın hücum yükünü çeken isim oluyor. Ortaya koyduğu oyunla taşıdığı formanın hakkını veren Fransız futbolcu, sarı-lacivertli taraftarın beğenisini topluyor.