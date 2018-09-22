Onur Kıvrak: Benim yüzümden kaybettik

Trabzonspor'un Göztepe'ye 2-1 mağlup olduğu mücadelede Yasin Öztekin'in attığı 2. golde ciddi bir hata yapan Onur Kıvrak, maç sonunda ilginç açıklamalar yaptı.

BENİM YÜZÜMDEN KARŞILIĞINI ALAMADILAR

Kendisi yüzünden kaybettiklerini söyleyenOnur, "İlk yarı istediğimiz gibi oynayamadık. İlk yarı %100 hatalı yediğim bir gol var. Takım arkadaşlarım ve başta hocam haklarını helal etsin. Çok iyi çalışıyoruz, bugün maalesef özverilerinin sonucunu benim yüzümden alamadılar" ifadelerini kullandı.

TARAFTARIN TEPKİSİNİ ANLIYORUM

Taraftarların tepkisini anladığını kaydeden tecrübeli kaleci, "Bu kulübe 11-12 yıldır hizmet ediyorum. Hep destek verdim, her zaman arkasında oldum. Sakat sakat oynadım. 2. golden sonra tepkileri de anlıyorum, ona da eyvallah. Maddi, manevi her şeyi kenara bıraktım. Herhalde yüzüm eskidi, eski performansımda da değilim" dedi.

CANLARI SAĞOLSUN

Kaleci konusunda kararı hocasının vereceğini vurgulayan Onur Kıvrak, "Ne söylesem boş. 11-12 yıldır hizmet ettiğim bu kulüpte elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştım. Canları sağolsun hepsinin. Bugün mağlubiyetin sorumlusu benim. Bütün camiadan özür diliyorum. Sonuç olarak hocam oturur ve karar verir." diye konuştu.