Onur Kıvrak futbolu bırakıyor

Burak Yılmaz'la birlikte kadro dışı kaldıktan sonra sıkıntılı bir süreç yaşayan Onur Kıvrak, Trabzonspor'la anlaştı ve sözleşmesini feshetti. Başka takım forması giymeyeceğini dile getiren Onur, futbolu bıraktığını ve İzmir'e yerleşip bir daha Trabzon'a dönmeyeceğini söyledi.

"BU ŞEHRE BİR DAHA DÖNMEM"

Karadeniz gazetesine konuşan Onur, "Hakkımda yalan yanlış şeyler yazıldı. Eğer ben paracı olsam ve hakkım olanda ısrarcı olsaydım serbest kalacaktım. Paramı da çatır çatır alacaktım. Trabzonspor'a transfer yasağı gelecek, belki de 2 yıl transfer yapamayacaktı. Bana ödeyecek paraları yoktu ama sırf Trabzonspor zor durumda kalmasın diye her şeyi sineye çektim ve bana önerdikleri şartları kabul ettim. Burada 12 yılım geçti. 6 yıl kaptanlık yaptım, çok yıpratıldım. Artık bir daha bu şehre dönmemek üzere İzmir’e gidiyorum." dedi.

"FUTBOLU BIRAKIYORUM"

Sosyal medyada saldırıya uğradığını söyleyen deneyimli kaleci, "Hakkımda yalan yanlış haberler çıktı. Bunların hepsini sineye çektik. Paranın tamamını istediğim yazıldı. Hain oldum. Paragöz denildi. Trol hesaplarla sosyal medyadan üzerime saldırıldı ancak Trabzonspor’a olan sevdam yüzünden bunların hepsini önemsemeyip bir kenara attım. Çok yıpratıldım. Şimdi İzmir’e gidiyorum."

"12 yıl Trabzonspor forması giydim. 6 yıl kaptanlık yaptım. Tesislerde rahmetli Dozer Cemil’in bir sözü asılı. Diyor ki, 'Ben Trabzonspor'un takım kaptanıyım. Gerekirse futbolu bırakırım ama başka bir takımın kaptanının arkasında sahaya çıkmam.' Bu söz benim düsturumdur. Artık benim için bu iş bitti. Futbolu bırakıyorum. Ailemin de kararı bu yönde." ifadelerini kullandı.