Onur Kıvrak: Futbolu bıraktım

Trabzonspor'un sözleşmesini feshettiği tecrübeli kaleci Onur Kıvrak, yeşil sahalara veda etti.

12 yıldır bordo-mavili formayı giyen 31 yaşındaki file bekçisi, transfer teklifleri almasına rağmen "Trabzonsporlu Onur" olarak anılmak istediği için aktif futbol hayatına son verdiğini açıkladı.

TRABZONSPORLU ONUR OLARAK ANILMAK İSTİYORUM

Beyaz TV'ye konuşan Onur, "Birkaç önemli takımdan teklif aldım ama kabul etmedim. 'Trabzonsporlu Onur' olarak anılmak istiyorum. Futbolu bıraktım" ifadelerini kullandı.