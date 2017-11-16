Onur Kıvrak: Kendi şehrimde İngilizce konuşur oldum

Türk futbolunda yabancı kuralı konusu tartışılmaya devam ediliyor.

Trabzonspor'da Burak Yılmaz'ın ardından kaptan Onur Kıvrak da yabancı sınırının getirilmesi gerektiğini söyledi.

KENDİ ŞEHRİMDE İNGİLİZCE "GÜNAYDIN" DİYORUM

Onur, ''Yabancı oyuncu konusunda kesinlikle bir sınır olmalı. Eğer sınır olursa, benim yerli kardeşim daha fazla forma fırsatı bulacak. Sınır olmadığı zaman, kendi şehrinde Türkçe konuşamıyorsun, İngilizce ‘günaydın’ diyorsun. Ya da sınır tamamen kaldırılsın. Başka formüller bulunsun. Bunun kararını verecek olan büyüklerimizdir.'' diye konuştu.

YABANCIYA KARŞI OLANLAR MAAŞLARINI EURO ÜZERİNDEN ALMIYOR

Yabancı sınırının getirilmesi, geçmiş yıllarda görüldüğü gibi şüphesiz Türk futbolculara yarayacak.

Bonservis ücretleri artacak olan Türk futbolcuların maaşları da yükselecek.

Çoğu futbolcu, yabancıya karşı olsa da maaşlarını TL üzerinden almayı reddediyor.

Hatırlanacağı gibi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, futbolculardan paralarını TL'ye çevirmelerini istemiş ancak özellikle büyük kulüplerdeki Türk futbolcular bu öneriyi reddetmişti.