Onur Kıvrak: Kesinlikle hocalık yapmayacağım

Trabzonspor kaptanı Onur Kıvrak beIN SPORT HABER'de yayınlanan "VIP" programına konuk oldu ve önemli açıklamalar yaptı.

Onur, futbolu Trabzonspor'da bırakmak istediğini söyledi.

İşte o röportajın bir kısmı:

"Rıza hocayla birlikte yavaş yavaş istediğimiz seviyeye geliyoruz. Çok iyi bir ekibimiz var, maalesef bunu sahaya yansıtamadık. Bu hoca değişikliğiyle birlikte daha olumlu şeylerin yansıyacağını düşünüyorum. Sonuçta futbol... Ne olursa olsun, iyi bir ekip ve iyi bir kadro var. Maalesef bir seri yakalayamadık. Ama şuan ortam iyi, herşey güzel... Eğer bir seri yakalarsak; arkasının geleceğini düşünüyorum. İnşallah, rabbim bunu bize yaşatır ve arkası gelir."

KESİNLİKLE TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPMAYACAĞIM

Trabzosnpor'da teknik adamlık yapmak istiyor musun?

"Hayır. Bu soruya kesin olarak cevap verebilirim, hayır. Büyük konuşmak yersiz olur ama futbolu bıraktıktan sonra futbolla ilgilenmeyi düşünmüyorum."

Trabzon'da yaşar mısın futbolu bıraktıktan sonra?

"Neden yaşamayayım... Şuanda Trabzon'da evim var. O evim de hep kalacak. Sürekli gidip geleceğim. Benim kızım da Trabzon doğumlu. Bunu özellikle istedim. Çünkü benim için farklı bir şehir burası. İzmirliyim ama Trabzonluyum."