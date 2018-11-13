Onur Kıvrak: Namusuma iftira attılar

Karadeniz gazetesine konuşan Trabzonspor kalecisi Onur Kıvrak, çok sert açıklamalarda bulundu.

5-0'lık Malatyaspor maçı sonrası kendisine şike iftirasında bulunulduğunu söyleyen 30 yaşındaki kaleci, "Bu saatten sonra ağzımla kuş tutsam yaranamayacağım. Güzel bir şekilde noktalayacağım" diyerek bordo-mavili kulüpten ayrılacağını ima etti.

İşte Onur'ın o sözleri:

BEN TRABZONSPOR'A İHANET ETMEDİM

"Ben Trabzonspor’a ihanet etmem. Namusum ve şerefimle oynuyorum. 3 gündür uyku uyumadım. Her yerimde yaralar çıktı. Bu iftirayı bana nasıl atarlar diye. Malatya maçında sahaya iğne ile çıktım."

GÜZEL BİR ŞEKİLDE NOKTALAYACAĞIM

"Bu saatten sonra ağzımla kuş tutsam yaranamayacağım. Bana atılan bu iftira namusa atılan iftira gibidir. O yüzden sağlıklı bir şekilde karar vereceğim. Güzel bir şekilde noktalayacağım."





ŞİKEYİ HAYKIRDIĞIM İÇİN MİLLİ TAKIMA ALMADILAR

"Herkes susarken 2011’de ben şikeyi haykırdım, bu yüzden beni milli takıma almadılar. Şimdi birileri koltuğunu kurtaracak diye ben 12 yılımı çöpe atamam. Trabzonspor’a ömrümü adadım. Bu organize bir iş. Günah keçisi olarak bizi göstermek istiyorlar."

KURSAĞIMDAN HARAM LOKMA GEÇMEDİ

"Benim babam araba tamircisiydi. Elleri nasırlı, yara bere içinde alın teri ile bizi büyüttü. Helal ekmek yedirdi. Kursağımızdan haram tek lokma geçmedi. Ben 5-0’lık yenilginin utancımdan çocuğumu parka götüremedim."