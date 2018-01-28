Onur Kıvrak: Şimdi birlik olma zamanı

Trabzonspor'un kaptanı Onur Kıvrak, Fenerbahçe ile oynadıkları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

"MİLLETÇE BERABER OLMA ZAMANI"

Onur Kıvrak'ın maç sonu yaptığı açıklamalar şu şekilde:

''Geçmişten bugüne gelen bir rekabet var. İki takım da büyük takımlar. üzerimizde bir baskı oluşturmuyor. Şu an milletçe beraber olma zamanı. Onun için bu konulara başka bir zaman değinmek istiyorum. Askerlerimiz zaferle gitsin, zaferle dönsün inşallah."

BEN ROBOT DEĞİLİM

"Geçen hafta benim hatamdan dolayı 3 puan kaybettik. Robot değilim ben. Robot olsam hiçbir maç gol yemem zaten. Benim 11. yılım olacak. Beni eleştirenler, ben oynamaya başladığımda 5-6 yaşındaydılar. Ben bu şehir ile bağdaştım. Kötü oynadığım zaman evden çıkamıyorum. Keşke her maç iyi oynasak, her maçı kazansak.''