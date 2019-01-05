Onur Kıvrak taksit teklifini kabul etmedi

Trabzonspor'da Onur Kıvrak krizi devam ediyor...

Alacaklarının ödenmesi için TFF’ye başvuran Onur’un geriye dönük ödenmeyen maaşlarını da peşin olarak talep ettiği ortaya çıktı.

TAKSİTLE DEĞİL PEŞİN ÖDEYİN

Tecrübeli fi le bekçisi, fesih bedeli olarak mayıs ayına kadar hak edeceği 20 milyon TL’yi nakit istedi. Yönetim, “Aralık 2018 sonuna kadar olan 13 milyon TL’lik alacağının 500 bin eurosunu peşin verelim. Gerisini taksitlendirelim” önerisi yaptı. Onur bunu kabul etmedi.

ÖDEME YAPILMAZSA PAZARTESİ SERBEST KALACAK

Pazartesi gününe kadar ödeme yapılmazsa tecrübeli kaleci serbest kalacak. Tecrübeli isim alacaklarını tahsil etmek için Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na başvuracak.

Kurul kararı sonrası Onur, büyük ihtimalle tüm alacaklarını Trabzonspor’dan tahsis etmiş olacak.

ÇALIŞMAYA DEVAM

Öte yandan kadro dışı bırakılan Onur Kıvrak ve Olcay Şahan, çalışmalarını A Takım’ın tesisleri olan Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde değil, altyapı takımlarının antrenman yaptıkları Kadir Özcan Tesisleri’nde kendilerine tahsis edilen özel antrenör eşliğinde devam ettiriyor.

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