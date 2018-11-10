Onur Kıvrak taraftara küfretti

Bordo-mavili ekibin Malatya'da dağıldığı karşılaşmanın ardından Trabzon havaalanında taraftarlarla Onur Kıvrak arasında sözlü tartışma yaşandı.

"BU TAKIMA İHANET ETMEYİN"

Son dönemde yediği hatalı gollerle taraftarların tepkisini çeken Onur Kıvrak, dün akşam 5-0 biten Malatyaspor maçında da kötü bir performans sergiledi.

Trabzonspor futbolcuları mücadelenin ardından taraftarlardan özür dilerken, Onur Kıvrak direkt soyuna odasına gitti. Milli kaleci şehre döndüğünde ise taraftarların tepkisiyle karşılaştı.

Havaalanında bazı Trabzonspor taraftarlarının "Bu takımı satmayın bu takıma ihanet etmeyin" sözleri sonrası Onur Recep Kıvrak, "Sizi tanıyorum sizi s..eceğim" diye karşılık verdi.

TARAFTAR GRUBU AÇIKLAMA YAPTI

Trabzonspor'un taraftar grubu Hayde Vira olaylı ilgili şu açıklamayı yaptı: "Senin Trabzonspor defterin bu aksam kapandı! Otobüsten bizlere küfredip, grubumuzun abisine, “seni aldıracağım” diye bağırdın. Hadi bakalım Onur Recep Kıvrak, sen mi büyük, birlikte plan yaptığınız kankan Burak mı, yoksa Trabzonspor mu büyük! Biz Bekliyoruz! Kimse kusura bakmasın! Trabzonspor’u ihanet çetesine yedirmeyeceğiz!"