Onur Kıvrak, Trabzon'dan 25 milyon TL istedi

Bordo-mavili yönetimin kadro dışı bıraktığı Onur Kıvrak, alacakları için TFF'ye başvurmuştu. Deneyimli kalecinin geçmiş dönemlerden kalan maaşını da istediği ortaya çıktı.

ALACAKLARI 25 MİLYON TL

Bu yıldan 2 milyon euro (yaklaşık 12 milyon TL) alacağı bulunan Onur'un geçmiş yıllardan da alacağı olduğu ifade edildi. Futbol Arena'nın haberine göre Trabzonspor'un Onur'a toplamda 25 milyon TL borcu var.

Milli kaleci bordo-mavili takımdan sadece bu yıl değil, geçmişe dair olan tüm borçlarının ödenmesini istedi. 4 Ocak'a kadar borcun ödenmemesi durumunda Onur Kıvrak serbest kalacak ve istediği takıma transfer olabilecek.

Trabzonspor'un Onur Kıvrak'a ödeme yapmak için çözüm yolu aradığı gelen bilgiler arasında. Karadeniz ekibinin Onur Kıvrak gibi Burak Yılmaz ve Kucka'ya da borcu bulunuyor. Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a imza atmak için alacaklarından vazgeçtiği iddia edildi.