Onur Kıvrak: Trabzonspor'a ihanet etmedim

Onur Kıvrak, Göztepe maçında yediği hatalı golle büyük eleştiriler aldı. Tecrübeli kaleci taraftarın kendisini yuhalamasından dolayı da son derece kırgın olduğunu ifade etti.

"DİĞER KALECİLER YUHALANMIYOR"

Morali son derece bozuk olan 30 yaşındaki tecrübeli kaleci, "Kaleciler hatalı gol yiyebilir. Rakiplerimizin kalecileri de hatalı goller yiyor ancak onlar yuhalanmıyor. Ben bir hata yaptım ve taraftar beni yuhaladı. Bu canımı çok yaktı. Bugüne dek Trabzonspor için çok fedakarlıklar yaptım. Treni kaçırdım ama artık tren kaçmayacak. Bundan sonra profesyonel olacağım ve kararlarımı profesyonellik ölçüsü içinde alacağım" ifadesini kullandı.

"İHANET ETMEDİM"

1.5 yıllık daha sözleşmesi olduğunu dile getiren Onur sözlerini şöyle sürdürdü: "Hafta sonu Kasımpaşa maçı var. Kaçmak yok. Hocam görev verirse çıkıp aslanlar gibi işimi yapacağım. Hocam 'otur' derse görev verene dek kendimi hazır tutacağım. Kim eleştirirse eleştirsin, kim ne söylerse söylesin Şenol Güneş'ten sonra Trabzonzonspor tarihinde yer alacağımı biliyorum. Hiçbir zaman bu formaya ihanet etmedim. Hiçbir zaman görevden kaçmadım. Kaçmam da. Sözleşmem bittiğinde önüme bakacağım."