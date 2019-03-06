Onur Kıvrak: Trabzonspor'da adamlık yaptım

Uzun yıllar Trabzonspor'da forma giyen Onur Recep Kıvrak sessizliğini bozdu.

Bu sezon önce kadro dışı bırakılan, ardından sözleşmesi feshedilen Onur Kıvrak futbolu bırakma kararı almıştı.

Karadeniz gazetesine konuşan Onur, sert açıklamalarda bulundu.

İşte Kıvrak'ın sözleri:

TRABZONSPOR'Y UÇK'YA ŞİKAYET ETMEDİM

"3 yıl önceden alacağım var: 3,5 milyon euro. Trabzonspor'u arayıp 'Bana paramı verin' diyemem. 3 yıl içerisinde bana 1 veya 2 milyon euro verildi. 2 milyon 650 bin euro alacağım var. Trabzonspor'u UÇK'ya şikâyet etmedim. Oynamadığım sürenin parasını nasıl alıp da kulübü şikâyet edeyim? Avukatımda benim imza yetkim var. İşi yasallaştırdı. Böyle bir şey yapsam Trabzonspor'dan ayrılırken yönetimin bana yaptığı teklifi kabul etmez, boşa düşerdim. İstediğim yere de giderdim veya boşta kalırdım, paramı takır takır alırdım."





ADAMLIK YAPTIM, TRANSFER YASAĞI KOYDURMADIM

"Trabzonspor'a adamlık yaptım. Transfer yasağı koydurmadım. Avukatım beni aradı, 'Verdiğimiz süre doluyor, bir saat sonra boşa düşüyorsun. Bir senede alamadıklarını alabilirsin' dedi. Bunu kabul etmedim. Trabzonspor yönetimi ile anlaşma yaptım, buna uydum. İçeride olan paramı yasallaştırmak için de avukatım geçmişte alacaklarım olan parayı (hani başkanımız Ağaoğlu'nun, 'Onur 3 yıldır parasını alamıyor' dediği parayı) resmiyete döktü. Yasal hakkımı kullandım."





BENİ VATAN HAİNİ İLAN ETTİLER

"Trabzonspor'da oynarken beni vatan haini ilan ettiler. 'Maç sattı' dediler. Şimdi diyorlar ki 'Trabzonspor'a zarar verilmesin diye gençleri oynatıyoruz'. Trabzonspor'a o kadar zarar veren insanlar var ki kulübün içerisinde, sahte sosyal medya hesapları kullanıp millete servis yapan kişiler bunlar. Niye günahsız insanları bu kulüpten dışladılar? Benim adımı kullanıp gündem değiştirmesinler. Benim üzerimden prim yapmasınlar. Zamanı geldi mi bir ulusal televizyona çıkıp doğruları anlatacağım."