Onur Kıvrak UÇK'ya başvurdu

Trabzonspor'da Onur Kıvrak krizi yaşanıyor.

Kadro dışı bırakıldıktan sonra sözleşmesini feshederek aktif futbol hayatını noktalayan 31 yaşındaki eski futbolcunun, bordo-mavili kulüpten 3 milyon 150 bin euroluk (19 milyon TL) alacağı bulunuyordu.

HEPSİNİ PEŞİN İSTİYOR

Bu paranın 500 bin euroluk kısmını nakit, geri kalan bölümünü ise taksitle almayı kabul eden Onur, kararını değiştirdi.

UÇK'ya (Uyuşmazlık Çözüm Kurulu) başvuran Kıvrak, parasının tamamının peşin olarak ödenmesini istedi.

TRABZONSPOR'DAN KARŞI ATAK

Onur'un bu girişimi karşısında kayıtsız kalmayan Trabzonspor yönetimi ise, eski kalecinin sözleşmesini feshederken imzaladığı belgeyi UÇK'ya sunmayı planlıyor.