Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz TFF'ye ihtarname gönderdi

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle noter aracılığıyla Türkiye Futbol Federasyonu'na ihtarname gönderdi.

SERBEST KALMAYI TALEP ETTİLER

"Profesyonel futbolcuların statüsü ve transfer talimatının" 28. maddesine dayanarak alacaklarının ödenmesini isteyen iki kaptan Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak, tek taraflı fesih hakkını kullanarak serbest kalmayı talep etti.

Sporx'in haberine göre, Trabzonspor ihtarnamenin kulübe tebliğinden 30 gün içerisinde iki futbolcuya da geçmiş alacaklarını ödemediği takdirde Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak var olan sözleşmelerini tek taraflı feshedecekler ve transfer döneminde serbest oyuncu statüsüne düşecek.

DEVRE ARASI BOŞA ÇIKABİLİRLER

Burak Yılmaz ve Onur Recep Kıvrak'ın TFF'ye gönderiği ihtirnamede dayanak olarak kullandığı, "Profesyonel futbolcuların statüsü ve transfer talimatının" 28. maddesi şu şekilde: "Kulüp futbolcunun ücretlerini ödemekte temerrüde düştüğü ve/veya futbolcunun sosyal güvenlik haklarını ihlal ettiği takdirde, futbolcu sözleşmesini feshetmek arzusunda ise, kulübüne ve bilgi için TFF'ye noterden keşide edeceği bir ihtarname ile 30 gün içerisinde ücretinin ödenmesini ve/veya sosyal güvenlik haklarının yerine getirilmesini bildirmek zorundadır. Kulüp, söz konusu mehile rağmen ücretini ödemediği ve/veya sosyal güvenlik haklarını yerine getirmediği takdirde, futbolcu mehilin sona ermesinden itibaren ancak 7 gün içinde sözleşmesini feshedebilir"

TRABZONSPOR'DAN CEVAP GELDİ

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan kadro dışı bıraktıkları futbolcular Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak ilgili açıklama geldi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kadro dışı bıraktıkları futbolcular Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak'ın alacaklarına yönelik Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvurmasına ilişkin, gereken neyse onu yapacaklarını söyledi.

Ahmet Ağaoğlu, yaptığı açıklamada, iki oyuncunun başvurusunun yeni olmadığını belirterek, "Sorun değil. Gereği neyse yapılacak. Bizim için sürpriz olmadı" dedi.