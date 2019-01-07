Onur Kıvrak'ın sözleşmesi feshedildi

Trabzonspor, kadro dışı bıraktığı Onur Recep Kıvrak ile sözleşmenin feshi konusunda anlaşmaya vardı.
SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ
Bordo-mavili takımı uzun süre alacaklarını temin edemediği için TFF'ye şikayet eden Onur Kıvrak, kadro dışı bırakılmıştı.
Son ödeme gününü bekleyen tecrübeli kaleci, ödemesini alamayınca sözleşmesini feshetme kararı aldı.
ALACAKLARI TAKSİTLE ÖDENECEK
11 yıldır bordo-mavili formayı giyen Onur Kıvrak, Trabzonspor yönetiminden 3 milyon euro alacak. Kulüp, Onur'a 500 bin euroyu peşin, geri kalan ücreti ise taksitle ödeyecek.
FUTBOLU BIRAKMA İHTİMALİ VAR
Öte yandan 31 yaşındaki deneyimli eldiven Trabzonspor'la olan sözleşmesi feshetmesinin ardından iyi bir teklif almaması durumunda futbola erken yaşta veda etmeyi düşünüyor.
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