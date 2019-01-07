1 Onur Kıvrak'ın sözleşmesi feshedildi Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Onur Kıvrak, 11 yıl formasını giydiği bordo-mavili kulüple yollarını ayırdı.

2 Ümit Özat Giresunspor'da Bir süredir boşta olan teknik direktör Ümit Özat, Giresunspor'un başına geçti.

3 Galatasaray, Emre Taşdemir transferini bitiriyor Galatasaray yönetimi, bonservisi elinde olan ve bu sezon sadece 7 dakika forma giyen Emre Taşdemir'i transfer etmek için girişimlere başladı. Emre 2013'ten bu yana 13 kez sakatlık yaşadı.

4 2 yılda 53 milyon euroluk satış Suudi Arabistan'ın Al Ittihad takımına Rodrigues'i gönderen sarı-kırmızılı kulüp, son iki sezonda transferden 53 milyon euro gelir elde etti.

5 Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler Burak ve Mirin'i kadrosuna katan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Sağ bek bölgesi için 2 isim üzerinde duran yönetim, Vida'nın satılması durumunda defansa da takviye yapacak.

6 Fenerbahçe'nin Serdar Aziz teklifi Galatasaray'ın satış listesine koyduğu Serdar Aziz'in transferi için Fenerbahçe'nin son teklifi 2.4 milyon euro.

7 Fenerbahçe'nin istediği Danimarkalı golcü Danimarka basını, Kopenhag forması giyen Robert Skov için Fenerbahçe'nin teklif yaptığını yazdı.

8 Eren Galatasaray'ı TFF'ye şikayet etti Galatasaray'dan 1.4 milyon euro (8.5 milyon TL) alacağı bulunan Eren Derdiyok, parasını almak için TFF'ya başvuruda bulundu. 30 yaşındaki futbolcu, parası ödenmezse serbest kalacak.

9 Cardoso: Emre yalan söylediyse benim için öldü İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo'da oynayan Emre Mor, takımında krize yol açtı.