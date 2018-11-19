Onur Kıvrak'ın yerine Fabri geliyor

Sezon başında Beşiktaş'tan İngiliz ekibi Fulham’a giden ve sadece 2 maçta oynayan Fabri'yi kiralamak isteyen Trabzonspor, devre arası bu transfer için İngiltere’ye çıkarma yapacak.

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Trabzon yerel basınından Günebakış'ın haberine göre; Fulham’da istediğini bulamayan İspanyol kalecinin Türkiye’ye yeniden dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

Bordo-mavililerin 6 milyon euroya İngiltere’ye giden Fabri için önceliği kiralama formülü.

LİSTEDEKİ DİĞER İSİMLER

Trabzon’un listesindeki diğer isimler ise Ankaragücü kalecisi Hopf, M.Tel Avivli file bekçisi Predrag Rajkovic ile D.Zagrepli eldiven Dominik Livakovic.