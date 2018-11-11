Onur Kıvrak'la Burak Yılmaz topun ağzında

Trabzonspor'da kangren haline dönüşen Burak Yılmaz konusuna yönetim son noktayı koymak istiyor.

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; Bordo-mavili yönetim bu hafta içinde Burak Yılmaz’la sözleşme fesih için masaya oturacak.

İddialara göre, Burak Yılmaz’la ocak ayında kesin olarak yollar ayrılacak.

Trabzonspor’la 3 yıllık sözleşmesi bulunan Burak kalması durumunda bu sezon bitimine dek 3.5 milyon Euro (TL’ye çevrilip ödenecek), gelecek sezon için ise 2.5 milyon Euro garanti para alacak.

ONUR'UN DA SOLU GELDİ

Malatyaspor maçında 5 gol yiyen Onur Kıvrak, Trabzon havaalanında taraftarlarla tartışmıştı.

Havaalanında bazı Trabzonspor taraftarlarının "Bu takımı satmayın bu takıma ihanet etmeyin" sözleri sonrası Onur Recep Kıvrak, "Sizi tanıyorum sizi s..eceğim" diye karşılık vermişti.

Onur'un da bordo-mavili kulüple bağını kopardığı öğrenildi. Tecrübeli kalecinin devre arası ya da sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.

TARAFTAR GRUBU AÇIKLAMA YAPTI

Trabzonspor'un taraftar grubu Hayde Vira olaylı ilgili şu açıklamayı yaptı: "Senin Trabzonspor defterin bu aksam kapandı! Otobüsten bizlere küfredip, grubumuzun abisine, “seni aldıracağım” diye bağırdın. Hadi bakalım Onur Recep Kıvrak, sen mi büyük, birlikte plan yaptığınız kankan Burak mı, yoksa Trabzonspor mu büyük! Biz Bekliyoruz! Kimse kusura bakmasın! Trabzonspor’u ihanet çetesine yedirmeyeceğiz!"