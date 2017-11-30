Onur Kıvrak'tan Sivasspor'a bir gönderme daha...

Kıvrak, yayınladığı kandil mesajında adını O. Recep Kıvrak olarak kısaltan Sivasspor'a "İsmim size ağır gelir" diyerek cevap verdi.

ŞİKE GÖNDERMESİ YAPMIŞTI

Onur, "Sivas'ta kazanmak çok güzel. Benim için de, kralın (Burak Yılmaz) için de. Neden mi? 2011 yılı. Bugün tertemiz, bembeyaz formamızla sahaya çıktık ve 3 puanı aldık. Önemli olan da bu. "Sivas cephesinde kötü tezahüratlar vardı. Bazı şeylerin çabuk unutulmasına şaşırıyorum. Gülüyorum da bu konulara yani. Bizden kimse alınmadı. Trabzonspor camiası tertemiz. Onları Allah'a havale ediyorum." demişti.

ONUR'UN ADINI KISALTTILAR

Bu sözlerin ardından Sivasspor Kulübü de bir açıklama yayınlamış ve Onur'ın ismini O. Recep Kıvrak olarak kısaltmıştı.

Bunun üzerine Onur Kıvrak, bordo-mavili kulübün internet sitesi ve sosyal paylaşım hesaplarında yayımlanan kandil mesajında Sivasspor'a gönderme yapmayı ihmal etmedi.

BENİM İSMİM BAZILARINA AĞIR GELİR

İşte o mesaj:

"İslam aleminin ve camiamızın kandilini kutluyorum. Bu mübarek gecede şöyle dua edeceğim; Benim ismim Onur Recep Kıvrak. İlk ismim bazılarına ağır gelir, o yüzden yazmaktan imtina ederler! Allah'ım, bizi doğrulardan ayırma. Gerçekleri söylemekten mahrum bırakma. Yalanlardan uzak tut! Sen her şeyi gören ve bilensin! Belki yarına bırakırsın ama yanına bırakmazsın, biliriz. Bizleri gözleri olup gerçekleri görmeyenlerden, dilleri olup adaleti konuşmayanlardan, kulakları olup doğruları duymayanlardan eyleme. Amin!"