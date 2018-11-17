Onur kulübe menajerini yolladı

Trabzonspor'da Onur Kıvrak krizi gün geçtikçe büyüyor...

Yeni Malatyaspor maçında 5 gol yiyen tecrübeli kaleci, karşılaşmanın ardından kendisini eleştiren bordo-mavili taraftarlarla tartışmıştı.

Onur, maçı sattın diyenlere, "Ben Trabzonspor’a ihanet etmem. Namusum ve şerefimle oynuyorum. 3 gündür uyku uyumadım. Her yerimde yaralar çıktı. Bu iftirayı bana nasıl atarlar diye. Malatya maçında sahaya iğne ile çıktım" şeklinde cevap vermişti.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından kadro dışı bırakılan Onur, yapılan muameleye kızarak alacaklarının ödenmesini istedi.

MENAJER TESİSLERDEN KOVULDU

30 yaşındaki kaleci, 2 milyon euroluk alacağının verilmesi için menajerini yollayınca kulüpte gerilim yükseldi.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan görüşmede menajer Engin Kırkpınar, ödemenin hemen yapımasını talep etti.

Ancak yöneticiler, bu rakamın bir anda ödemeyeceğini belirtince tartışma çıktı. Gerginliğin tırmanması üzerine menajer Kırkpınar, tesislerden gönderildi.

Bu gelişmenin ardından Kırkpınar'ı telefonla arayan yöneticiler, sorunun giderilmesi için görüşmelerin sürmesi gerektiğini söylese de yeni bir toplantı için tarih belirlenmedi.