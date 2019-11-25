Onyekuru adım adım Galatasaray'a

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık oynayan ve şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Onyekuru, sarı-kırmızılı takıma dönmeye yakın.
BAŞKAN ONAY VERDİ
Fransız basınından Footmercato; Monaco Başkanı Oleg Petrov'un, Onyekuru'nun Galatasaray'a kiralanmasına izin verdiğini ifade etti.
Yaz transfer döneminde 15 milyon euroluk bedelle Everton'dan Monaco'ya giden Nijeyalı oyuncu, beklentilerin altında kaldı. Bu sezon sadece 4 maçta Fransız ekibinin formasını giyen 22 yaşındaki kanat, 1 asist yapabildi.
Fransız basınında çıkan haberin detaylarında, Falcao'nun transfer sürecinde yakın ilişki kuran Oleg Petrov ile Abdürrahim Albayrak'ın, Onyekuru'nun kiralanması konusunda anlaşma sağladığı belirtildi.
Onyekuru, sezon sonuna kadar sarı kırmızılı formayı giyecek. Nijeryalı futbolcu, geçen sezon Galatasaray'da 31 maça çıkıp 14 gol kaydetmişti.