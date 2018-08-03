Onyekuru: Beşiktaş ve F.Bahçe'den teklif aldım

Sarı-kırmızılı ekibin Premier Lig ekiplerinden Everton'dan kiraladığı Nijeryalı Henry Onyekuru, Fanatik gazetesine bir röportaj verdi.

Yeni sezona hazır olduğunu dile getiren Onyekuru, "İlk günden beri bu kulüpte sevgiyi ve aşkı gördüm. Kampa geldiğim ilk anda Fatih Terim beni sahaya davet etti ve tüm takıma tanıttı. Orada şunu hissettim. Beni ilk anda aileye kabul etti ve aileye tanıttı. Bu bir futbolcu için çok önemli. Sahada da bunu gördüm takım arkadaşlarım tarafından. Ben de bu aşka ve sevgiye karşılık sahada yüzde yüzümü vermek için hazırım." şeklinde konuştu.

TEKLİFLER VARDI AMA G.SARAY'A GELDİM

"Eupen’deki ilk sezonumdan sonra da çok teklif almıştım. Daha sonra Türkiye’den Beşiktaş’tan Fenerbahçe’den de teklifler geldi." diyen genç futbolcu Galatasaray transferini ise şöyle anlattı: "Tedavim tamamlanmıştı ama rehabilitasyon sürecim vardı. 5 aydır oynamamıştım, kendimi kötü hissediyordum. Ailemle beraber kafamı rahatlamak amacıyla rehabilitasyon için evdeydim. Onlarla birlikte kendimi daha iyi hissetmeye başlamıştım. Menajerim bana Galatasaray’dan teklif olduğunu söyledi.





Galatasaray’ın zaten ne kadar büyük bir kulüp olduğunu biliyordum. Hocanın da burada çok büyük faktörü oldu. Çünkü o çok büyük bir teknik adam. Oyun tarzı, gençlere verdiği önem. Beni buraya gelmeye ikna etmek için yeterliydi. Bir de tabii ki taraftarlar burada önemli bir faktör. Onların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Onlar sizi karşı kaleye iten bir güç. Yani toplamda Galatasaray’ın büyüklüğü, Fatih Terim’in varlığı ve taraftar beni buraya getiren etkenler oldu."