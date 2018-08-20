Onyekuru: Bu sadece benim başarım değil

Galatasaray'ın Göztepe'yi 1-0 mağlup ettiği mücadeledeki tek golü kaydeden Henry Onyekuru, karşılaşmanın ardından konuştu.

Taraftar için konuşan Onyekuru, "Mükemmel bir taraftar topluluğu vardı. Devamlı bizi ittiler. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Takımlarına büyük destekte bulundular" dedi.

Takım arkadaşlarının önemine dikkat çeken Nijeryalı oyuncu, "Bugün gösterdiğim başarı tek başına edilmiş bir başarı değil. Takım arkadaşlarımın desteğiyle, takımımla birlikte başarılan bir şey. Tabii ki daha %100 değilim ama her maç üstüme koyacağım. Çok iyi takım arkadaşlarımız var, çok iyi bir hocamız var. Daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.