Onyekuru: Bunun bir parçası olduğum için şanslıyım

Koronavirüs salgını nedeniyle liglerin ertelenmesi üzerine kulüpler, resmi sosyal medya hesaplarında futbolcularını ağırlayarak taraftarların güzel vakit geçirmesini sağlıyorlar.

Geçtiğimiz gün Galatasaray'ın sosyal medya hesabında gerçekleşen bir yayına katılan Henry Onyekuru, sarı-kırmızılı taraftarlardan gelen soruları yanıtladı.

''SONSUZA KADAR HATIRLAYACAĞIM''

Nijeryalı yıldıza, deplasmanda 3-1 kazandıkları Fenerbahçe maçıyla ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine ise Onyekuru, ''Bunun bir parçası olabildiğim için, kendimi şanslı hissediyorum. Bu maç kulüp için olduğu kadar, oyuncular olarak bizim için de büyük bir anlam taşıyor. Sonsuza kadar hatırlayacağım bir anı'' ifadelerini kullandı.