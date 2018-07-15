Onyekuru: Gelmek istememin en önemli nedeni Fatih Terim

Galatasaray’ın Everton’dan bir yıllığına kiraladığı Henry Onyekuru, beIN SPORTS’a konuştu.

Genç futbolcu, "Dünya Kupası’nı izliyordum, menajerim geldi ve Galatasaray’dan teklif olduğunu söyledi. Şampiyonlar Ligi faktörü vardı ancak buraya gelmek istememin en önemli nedeni Fatih Terim” dedi.

HAKKINDA ÇOK ŞEY DUYUYORDUM

Nijeryalı futbolcu, “Genç bir oyuncu olarak hocayla çalışmak iyi bir fırsat. Ondan çok şey öğreneceğime inanıyorum. Fatih Terim gibi efsane bir isimle çalışacak olmak beni çok heyecanlandırıyor. Belçika’da oynarken bile Fatih Terim hakkında çok şey duyuyordum” diye konuştu.

En çok öne çıkan özelliğinin sürat olduğunu vurgulayan Onyekuru Everton’a imza atmadan önce PSG’den sağlık kontrolüne girdiğini açıkladı. Başarılı oyuncu, “Tabii ki PSG büyük bir kulüp. Ancak benim küçüklüğümden beri en büyük hayalim Premier Lig’de oynamaktı” ifadelerini kullandı.