Onyekuru ilk kez Galatasaray'la ilgili konuştu

9 haftası geride kalan Ligue 1'de sadece 160 dakika forma şansı bulan Onyekuru, Galatasaray'a dönmek istiyor.

Menajeri aracılığıyla sarı-kırmızılı yönetime mesaj yollayan Nijeryalı futbolcu, "Ben gelmeye hazırım. Siz yeter ki kulübümü ikna edin. Evime dönmek istiyorum" dedi.

NİYERYA BASINI TRANSFER BİTTİ DEDİ

Öte yandan Nijerya'nın köklü gazetelerinden Punch, Galatasaray'ın Ocak ayı gelmeden Onyekuru transferini bitirdiğini yazdı.

Sarıkırmızılıların kiralama bedeli olarak Monaco'ya 1 milyon euro ödeyeceği belirtilirken, 22 yaşındaki sol kanatın da yarım sezon için 750 bin euro maaş alacağı vurgulandı.

Haberde aynı zamanda Onyekuru'nun düzenli oynayamadığı için Monaco'da çok mutsuz olduğu yazıldı.