1 Dorukhan'dan iyi haber geldi İkinci yarı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta sakatlıktan kurtulan Dorukhan Toköz, bireysel olarak çalışmalara başladı.

2 Fenerbahçe'de FFP alarmı Fenerbahçe yönetimi, 21 milyon euroluk açığı kapatmak için bazı futbolcuları satma kararı aldı.

3 Başakşehir Bruma'nın peşinde Başakşehir, daha önce Galatasaray forması giyen PSV'li Bruma'yı transfer etmek için girişimlere başladı.

4 Onyekuru İstanbul'da Galatasaray'ın yeni transferi Onyekuru, sağlık kontrolünden geçmek için İstanbul'a geldi. Nijeryalı futbolcu, yarım sezon için 1.1 milyon euro alacak.

5 Ofsayta 12 cm'lik esneklik UEFA’nın ofsayt kuralı üzerinde çalışma yaptığı ve 12 cm’ye kadar olan ihlallerde gol kararını değiştirmeyeceği belirtildi.

6 Oğuzhan ile Boyd'u isteyen takımlar Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamayan Boyd'a eski kulübü Ankaragücü talip oldu. BtcTürk Yeni Malatyaspor ise Oğuzhan Özyakup'un peşinde.

7 Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer gündemi Galatasaray'ın Onyekuru ve Saracchi'yi KAP'a bildirmesinin ardından gözler Fenerbahçe ve Beşiktaş'a çevrildi. Sarı-lacivertliler Alan Carvalho, siyah-beyazlılar ise Pedro ile ilgileniyor.

8 Diagne kamp kadrosuna alınmadı Club Brugge'da kadro dışı bırakılan Diagne, ikinci yarının kamp kadrosuna da dahil edilmedi.

9 İbrahimovic ilk maçında gol attı 10 yıl sonra Milan'a geri dönen Zlatan İbrahimovic, hazırlık maçında 1 gol atıp 1 de asist yaptı.