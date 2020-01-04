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Onyekuru İstanbul'da

Galatasaray'ın yeni transferi Onyekuru, sağlık kontrolünden geçmek için İstanbul'a geldi. Nijeryalı futbolcu, yarım sezon için 1.1 milyon euro alacak.

| Haber Merkezi
Onyekuru İstanbul'da
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Galatasaray'ın dün KAP'a bildirdiği Henry Onyekuru, sabahın erken saatlerinde ülkeye ayak bastı.

Sağlık kontrolünden geçen 22 yaşındaki futbolcunun, 1.5 yıllık sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.

1.1 MİLYON EURO ALACAK

6 ay için 1.1 milyon euro alacak olan yetenekli futbolcu, attığı 14 gol ve yaptığı 5 asistle geçen sezon kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu.

FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Öte yandan Abdurrahim Albayrak'ın ofisinden bu fotoğrafı paylaşan Onyekuru, İstanbul'a geldiğini taraftara duyurmuş oldu.

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