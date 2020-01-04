Onyekuru İstanbul'da

Galatasaray'ın dün KAP'a bildirdiği Henry Onyekuru, sabahın erken saatlerinde ülkeye ayak bastı.
Sağlık kontrolünden geçen 22 yaşındaki futbolcunun, 1.5 yıllık sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.
1.1 MİLYON EURO ALACAK
6 ay için 1.1 milyon euro alacak olan yetenekli futbolcu, attığı 14 gol ve yaptığı 5 asistle geçen sezon kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu.
FOTOĞRAF PAYLAŞTI
Öte yandan Abdurrahim Albayrak'ın ofisinden bu fotoğrafı paylaşan Onyekuru, İstanbul'a geldiğini taraftara duyurmuş oldu.