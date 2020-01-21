Onyekuru, Kayseri maçıyla dönüyor

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın şampiyonluğunda kilit rol oynayan Onyekuru, devre arasında yeniden kiralandı.

KAYSERİ MAÇINDA SAHADA OLACAK

Fatih Terim'in ısrarıyla takıma kazandırılan genç futbolcunun, tatil için gittiği ülkesi Njerya'da sıtmaya yakalanması ise herkesi şoke etti.

Sarı-kırmızılı ekibin doktorları tarafından erken teşhis konan ve adeta ölümden dönen Onyekuru'nun, sahalara dönüş tarihi de belli oldu.

Hastalığını atlatmasına rağmen fiziki olarak henüz toparlanamayan yıldız kanat oyuncusu, Konya'ya götürülmeyecek.

Onyekuru'nun, 20. haftada TT Stadı'nda oynanacak Kayserispor karşılaşmasında sarı-kırmızılı formayı giyeceği öğrenildi.

22 yaşındaki isim, Galatasaray'ın Denizlispor'u 2-1 yendiği mücadeleyi tribünden takip etmişti.