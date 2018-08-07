Onyekuru Süper Kupa'da neden oynamadı

Galatasaray ile Akhisar arasındaki mücadeleyi izleyenlerin, 120 dakika ve penaltılar sonunda aklındaki soru buydu. Fatih hocanın, uzatmalarla beraber 3+1 oyuncu değiştirme hakkı bulunmasına rağmen Henry Onyekuru’yu sahaya sürmemesi şaşkınlık yarattı.

Kamp döneminin en formda ismi, hazırlık maçlarında attığı gollerle dikkat çeken genç yeteneğin herhangi bir sakatlığının olmadığı öğrenildi.

ŞAMPİYON KADRONUN SAHADA OLMASINI İSTEDİM

Sırasıyla Eren, Yunus, Selçuk ve Carole’ü oyuna alan Terim, “Bu kadro geçen sene şampiyon olan kadro, onların sahada olmasını istedim” diyerek, tercihine bir nebze olsun açıklık getirdi.

Yine de Terim’in uzatmalarda Onyekuru’yu hazırladığı, ancak Nagatomo sakatlanınca Carole’ü seçtiği öğrenildi.