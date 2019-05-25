Onyekuru: Tanrının beni kutsadığını düşünüyorum

Galatasaray'ın bu sezonki şampiyonluğunda önemli bir pay sahibi olan Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru, kişisel performansını ve gelen transfer tekliflerini ülke basınına değerlendirdi.

BAŞARIMIN ARKASINDA TANRI VAR

Ülkesinin basınına konuşan Onyekuru, kendisini sürekli geliştirmek istediğini belirtirken, "Başarımın arkasında bir sır yok. Tanrıya çok inanıyorum ve beni kutsadığını düşünüyorum. Yaptığım işi çok seviyorum ve sürekli kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Önemli olan kendini futbola adaman ve çok çalışman. Bayern Münih gibi kulüpler ile adımın anılması mutluluk verici ve elbette baş döndürücü. Ancak, adım adım gitmek gerekiyor. Ben sadece önümdeki hedeflere odaklanmış durumdayım. Neler olacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz." ifadelerini kullandı.

"EVERTON, ANDERLECHT İLE ANLAŞMIŞTI"

Galatasaray'a kiralanmayı kendisinin tercih ettiğini de belirten Onyekuru, "Anderlecht, Everton ile ikinci sezon için tekrar kiralama konusunda anlaşma sağlamıştı. Ancak, son karar bana aitti. Anderlecht'e gitmedim ve Everton'da kalmadım. Galatasaray'ı tercih ettim." açıklamasını yaptı.