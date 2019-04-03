1 Beşiktaş Larin'i verip Muriç'i alacak Çaykur Rizespor'dan Vedat Muriç'i transfer etmek isteyen Beşiktaş, Karadeniz ekibine Larin ve bir miktar bonservis bedeli önerdi.

2 Onyekuru gözünün son halini paylaştı Yeni Malatyaspor maçında gözüne darbe alan Onyekuru, sosyal medya hesabından sargılı halini paylaşarak isyan etti.

3 Cengiz Roma'ya rest çekti Roma'da yıllık 800 bin euroya oynayan temsilcimiz Cengiz Ünder, maaşına zam yapılmasını istedi. 21 yaşındaki futbolcunun menajeri, "Ya ücretini iki katına çıkarırsınız ya da takımdan ayrılır" dedi.

4 Oğuzhan için İtalya'dan teklif var Beşiktaş'ın sezon sonunda yollarını ayırmayı planladığı Oğuzhan Özyakup için İtalya'dan Genoa ve Empoli'nin teklif yaptığı öğrenildi.

5 Onyekuru ve Diagne'ye ıslıklı protesto Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor'la oynadığı kupa maçında Diagne ve Onyekuru oyundan çıkarken ıslıklandı.

6 Takımı küme düşen Babel, Türkiye'ye dönebilir Babel'in formasını giydiği Fulham, Premier Lig'de küme düştü. Sezon sonu serbest kalacak Hollandalı oyuncunun Türkiye'ye transfer olacağı ifade ediliyor.

7 8 gollü Villarreal-Barcelona maçında kazanan çıkmadı Villarreal ile Barcelona arasında oynanan maç nefesleri kesti. Barça, son saniye golüyle skoru 4-4'e getirerek 1 puan almayı başardı.

8 Fatih Terim'den muhabire: Ceza yedirtme bana Fatih terim, Yeni Malataspor'la 0-0 berabere kalan maçın ardından yaptığı açıklamada kendisine hakemi soran muhabire "Öyle bir soru soruyorsun ki ceza verdirtme bana" diyerek cevap verdi.

9 Luyindama kırmızı kart gördü Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Luyindama, 2 maç ceza alması durumunda Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.