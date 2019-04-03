Onyekuru ve Diagne'ye ıslıklı protesto

Galatasaray'da bazı taraftarlar oyundan alındıkları sırada Diagne ile Henry Onyekuru'ya tepki gösterdi.
İKİ FUTBOLCU DA ISLIKLANDI
Sarı-kırmızılı takımın devre arasında aldığı Diagne, gösterdiği performansla taraftarların tepkisini toplamaya devam ediyor. Bir türlü beklenen katkıyı yapamayan Senegalli futbolcu, dün akşam da protesto edildi.
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Malatyaspor'la oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı 0-0 sona erdi. Sahada varlık gösteremeyen Diagne, karşılaşmanın 78. dakikasında yerini Ahmet Çalık'a bıraktı. Deneyimli golcü oyundan çıkarken ıslıklandı.
Öte yandan 83. dakikada oyundan alınan Onyekuru da ıslıkla protesto edildi.