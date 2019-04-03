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Onyekuru ve Diagne'ye ıslıklı protesto

Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor'la oynadığı kupa maçında Diagne ve Onyekuru oyundan çıkarken ıslıklandı.

Onyekuru ve Diagne'ye ıslıklı protesto
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Galatasaray'da bazı taraftarlar oyundan alındıkları sırada Diagne ile Henry Onyekuru'ya tepki gösterdi.

İKİ FUTBOLCU DA ISLIKLANDI

Sarı-kırmızılı takımın devre arasında aldığı Diagne, gösterdiği performansla taraftarların tepkisini toplamaya devam ediyor. Bir türlü beklenen katkıyı yapamayan Senegalli futbolcu, dün akşam da protesto edildi.

Diagne derbi öncesi iddialı: Finish Fener - İZLE

Malatyaspor'la oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı 0-0 sona erdi. Sahada varlık gösteremeyen Diagne, karşılaşmanın 78. dakikasında yerini Ahmet Çalık'a bıraktı. Deneyimli golcü oyundan çıkarken ıslıklandı.

Öte yandan 83. dakikada oyundan alınan Onyekuru da ıslıkla protesto edildi.

Diagne derbi öncesi iddialı: Finish Fener

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