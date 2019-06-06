Onyekuru'nun menajeri: Galatasaray'da kalmak istiyor

Galatasaray ile kiralık sözleşmesi sona eren ve Everton'a dönen ancak İngiltere'deki çalışma izni sorunundan dolayı farklı opsiyonlara yönelenen Onyekuru kariyerine sarı-kırmızılı takımda devam etmek istiyor.

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon elde ettiği şampiyonlukta büyük bir pay sahibi olan Onyekuru menajeri D'Avila ile yaptığı görüşmede İstanbul'da kalmak istediğini dile getirdi.

"G.SARAY'DA KALMAK İSTİYOR"

Valencia, Sevilla, Real Betis ve Espanyol'un Onyekuru'yu transfer etmek istediğini ifade eden menajer D'Avila, Radyospor'a yaptığı açıklamada, "Valencia, Sevilla, Real Betis, Espanyol çok istiyor, ama o Galatasaray'da kalmak istiyor. Everton'la çözüm arıyoruz. Henry, Galatasaray'da gerçekten çok mutlu. Galatasaray'da kalması için görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Şu anda en çok yoğunlaştığımız konu, nasıl bir yol buluruz da Henry Onyekuru Galatasaray'da devam eder şeklinde. İki kulüple birlikte çözüm arıyoruz. Everton, Galatasaray'da kalmasına sıcak bakıyor" dedi.