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Onyekuru'nun menajeri: Henry, Galatasaray'a gelmeye hazır

Sarı-kırmızılıların eski futbolcusu Henry Onyekuru'nun transferiyle ilgili konuşan menajeri William D'avila, "Şartlar oluşursa Onyekuru Galatasaray'a gelmeye hazır" dedi.

| Haber Merkezi
Onyekuru'nun menajeri: Henry, Galatasaray'a gelmeye hazır
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Galatasaray devre arasında Henry Onyekuru'yu kadrosuna katmak istiyor. Futbolcunun menajeri William D'avila bu konuda yine önemli açıklamalar yaptı.

Radyospor'a konuşan menajer, "Şartlar oluşursa Onyekuru Galatasaray'a gelmeye hazır" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

"GALATASARAY'I FARKLI DUYGULARLA SEVİYOR"

D'avila, "Henry, Monaco'nun sözleşmeli futbolcusu; ancak Galatasaray'ı çok seviyor. Galatasaray taraftarı yeterince ister, kulüpler de anlaşırsa, Ocak ayında gelir. Yaz döneminde o kadar teklif vardı ki onun için; buna karşın Henry 'hep Galatasaray' dedi. Gerçekten farklı duygularla seviyor Galatasaray'ı. Elbette, Ocak'ta dönebilir. Bu olasılık üzerinde düşünüyoruz. Ayrıca Galatasaray'a pek çok genç oyuncu kazandıracağım. Her iki kulüple de çok iyi ilişkilerim var. Ocak ayında ve gelecek yaz da Galatasaray'a pek çok oyuncu için çok yüksek fiyatlar içeren teklif getireceğim" dedi.

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