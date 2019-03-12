Onyekuru'yu isteyen 6 takım var

Sarı-kırmızılı takımın Everton'dan kiraladığı Onyekuru, gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çekmeyi başardı.

PSG'nin de aralarından olduğu 6 takımın scoutları dün akşam TT Stadı'nda 21 yaşındaki futbolcuyu izledi. Antalyaspor'a 2 gol atan Onyekuru, tam not aldı.

AVRUPA'NIN DEVLERİ TAKİP EDİYOR

İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre, Galatasaray'la olan kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Onyekuru'nun birçok talibi bulunuyor. PSG, Onyekuru için Everton'a 20 milyon sterlinlik bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Çalışma izni alamadığı için İngiliz kulübünde forma giyemeyen Nijeryalı oyuncu, Galatasaray'ın değişilmezlerinden oldu.

Galatasaray formasıyla çıktığı 32 maçta 10 gol 2 asistlik katkı yapan Onyekuru'yu, sarı-kırmızılı takım gelecek sezon da kiralamak istiyor. Nijeryalı kanat oyuncusu daha önce yaptığı açıklamada İstanbul'da mutlu olduğunu ve Galatasaray'da kalmak istediğini ifade etmişti.

Haberin detaylarında PSG dışında, Monaco, Marsilya, Dortmund, Napoli ve Sevilla'nın da takibinde olan Onyekuru'nun yeniden Galatasaray'a kiralanmasının zor olduğu aktarıldı.