Onyekuru maçlara Neymar'la hazırlanıyor

Eren Derdiyok'tan verim alamayan teknik direktör Fatih Terim'in yeni santrfor adayı Henry Onyekuru...

Daha önce kariyerinde 3 kez forvet oynayan ve 1 gol, 2 asistlik performans gösteren Nijeryalı golcü de fırsat bekliyor. Terim ile yaptığı görüşmede, "Santrforda da oynarım. Benim için hiç fark etmez" diyen yıldızın, idolü ise Neymar...

Onyekuru, kendisi gibi asıl mevkii sol açık olan Brezilyalı oyuncunun, santrfor oynadığı maçların videolarını izliyor.

HASAN ŞAŞ ESPRİYİ PATLATTI

Neymar'ın kariyeri boyunca 40 maçta santrfor oynaması ve 30 gol ve 15 asist yapması Nijeryalı oyuncuya ilham veriyor. Galatasaraylı futbolcu, (1.75) Neymar'ın gücüyle değil bilekleriyle ceza sahası içinde gösterdiği performansı yakalamak amacında...

Kanatlardaki performansını ileri uca taşımaya hazır olan Onyekuru'nun Neymar'ın videolarıyla santrfora hazırlanmasına espri ise Hasan Şaş'tan geldi, "Her şeyin benzesin ama saçlar hariç" dedi.