Orduspor efsanesi geri dönüyor

Bir zamanlar Avrupa’da Türkiye’yi temsil eden ve Süper Lig’in zirvesinde yer alan Mor-Beyazlılar, 52 Orduspor Futbol Kulübü ismiyle tekrar üst liglerin tozunu attırmaya hazırlanıyor.

Orduspor’un efsane başkanlarından Şükrü Bodur, Karadeniz takımlarının profesyonel futbol liglerinde mücadelelerine devam ederken, Ordu’dan bir futbol takımının bu liglerde yer almamasından duyduğu üzüntü sonucu elini taşın altına koydu. Yeni Orduspor Kulübüne Başkan olan Şükrü Bodur ilk olarak takımın ismini değiştirerek 52 Orduspor Futbol Kulübü koydu. Hedefini ise önce alt sıralardan uzaklaşmak sonrasında 2. Lig olarak belirledi.

Ordu’yu sporda geçmişte olduğu gibi vizyona çıkartmayı planlayan ve şehrin de tam desteğiyle hareket eden Başkan Bodur, “Öncelikle bulunduğumuz ligde düşme potasından uzaklaşmak istiyoruz. Amacımız bu yıl ligde üst sıralara çıkabildiğimiz kadar yükselmek. Orduluların hedefi hiç bir zaman küçük olamaz. Alt sıralardan hızlıca uzaklaşıp bu takımı olması gereken yere getirmek ve daha üst liglerde oynatmak istiyoruz. Bu şehirde bu inanç olduğu sürece hedeflerimizi art arda gerçekleştireceğimiz aşikardır. Üst liglerde başarılı bir şekilde mücadele etmek için çıktığımız bu yolda yönetim olarak başarılı olacağımıza inancım tam” şeklinde konuştu. Bodur’un kulüp Başkanı olması Ordu’da da heyecan yarattı.

ÜST ÜSTE GALİBİYET REKORU KIRMIŞTI

Şükrü Bodur 2004-2005 sezonunda Orduspor’un Kulüp Başkanlığı görevini yürütürken mor-beyazlılar 2. Lig B. Kategorisinde 17 maç üst üste kazanarak bir üst lige çıkmıştı. Karadeniz temsilcisi bu ligde de ilk maçını deplasmanda kazanıp üst üste galibiyet alma rekorunu 18 maça çıkartmıştı. Bu dönemde kulüp Başkanlığını yürüten Bodur Ordulular tarafından “Efsane Başkan” olarak anılmaya başlanmıştı.