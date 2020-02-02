Orgill penaltı noktasından kalkmadı

Ankaragücü'nün Kasımpaşa'yı konuk ettiği maçta ilginç bir an yaşandı.
Mücadelenin 48. dakikasında yerde kalan Dever Orgill, penaltı kararı çıkana kadar beyaz noktadan ayrılmadı.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)
Ankaragücü'nün Kasımpaşa'yı ağırladığı kritik mücadelenin 48. dakikasında başkent ekibinin golcüsü Orgill, ceza sahası içinde yerde kaldı ve penaltı bekledi ancak hakem Halil Umut Meler devam kararı verdi.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)
PENALTI NOKTASINDAN KALKMADI
Pozisyonun penaltı olduğundan oldukça emin olan Jamaikalı golcü, VAR incelemesi sırasında penaltı noktasına gidip oturdu.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)
Daha sonra hakem Halil Umut Meler, pozsiyonu izledi ve penaltı kararı verdi.
Kararı büyük bir sevinçle karşılayan Orgill, taraftarı coştururken, atışı kullanan yeni transfer Gerson Rodrigues, skoru 1-1 yaptı.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)