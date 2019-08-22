Orhan Ak istifa etti

Beşiktaş'ta haftalardır süren Orhan Ak krizi nihayet sona erdi.

Yıllar önce Gebze'deki Eskihisar Feribot İskelesi'nde Beşiktaşlılarla kavga eden 39 yaşındaki antrenörün, taraftarlara silah çektiği iddia edilmişti.

Haftalardır Ak'ı takımda görmek istemediklerini dile getiren siyah-beyazlı taraftarlar, hazırlık kampında sahayı basmış ve istifa çağrısında bulunmuştu.

BUZLAR ERİMEYİNCE PES ETTİ

Orhan Ak, yaşanan bu olay üzerine bir özür yazısı yayınlasa da aradaki buzlar erimedi.

Genç antrenör, Sivasspor maçında statta bulunan taraftarların "Orhan Ak istifa" şeklinde tezahürat yapması üzerine görevi bırakma kararı aldı.

"SON KEZ İSTİFA EDİYORUM"

Konuyla ilgili gazeteci Candaş Tolga Işık'a kısa bir açıklama yapan Ak, "Üçüncü ve son kez istifa ediyorum. Birazdan yazılı bir açıklama ile kamuoyuna duyuracağım" dedi.

Daha sonra uzun bir açıklama yapan Ak şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş Jimnastik Kulübündeki görevimden istifa ediyorum. Geldiğimiz ilk günden beri kader birlikteliği yaptığım hocam Sayın Abdullah Avcı ile birlikte Beşiktaş Futbol Kulübünün menfaatleri doğrultusunda çalışarak kulübümüzü şampiyonluğa ulaştırmayı hedefledik."

"Bu süreçte malum olduğu üzere sosyal medyada bazı taraftarlarımızdan gelen istifa çağrılarını yakından takip ettim. Bu olumsuzluğa istinaden kulübümü, başkanımızı ve hocamızı zor durumda bırakmamak adına takımımızdaki görevi bırakmak için birkaç kez hocamıza danıştım."

"Kariyerimin bundan sonraki bölümünde de, bugüne kadar sahip olduğum tüm başarı ve güzel anıları borçlu olduğum bu güzel oyuna ve ülke futboluna yararlı olabilmek için var gücümle çalışacağım."

"Hayatta yaşadığım olumsuz durumlara her zaman 'her şeyde bir hayır vardır' felsefesi ile yaklaştığım için taraftarımıza herhangi bir kırgınlık duymuyorum. Yaşanan bu süreçte sokakta, tribünde, dışarıda bana destek veren taraftarlarımıza teşekkür ediyorum."

