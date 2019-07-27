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Orhan Ak'a saldırı girişimi

Beşiktaş'ın Eibar ile oynadığı karşılaşmanın ardından taraftarlar bir anda sahayı bastı.

| AA
Orhan Ak'a saldırı girişimi
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Beşiktaş ile İspanyol ekibi Eibar arasında oynanan hazırlık maçının bitiş düdüğünün ardından bir grup, siyah-beyazlı takımın yardımcı antrenörü Orhan Ak'a saldırı girişiminde bulundu. 

Yedek kulübesinin karşısında yer alan tribünden sahaya atlayan 15 kişilik grup, Orhan Ak'a saldırmaya çalıştı. Araya giren siyah-beyazlı takımın teknik ekibi ve futbolcular, saldırıyı önledi. 

Taraftarlar Orhan Ak'ı protesto etti VİDEO

 

Tribünde yer alan grup, karşılaşma içinde de zaman zaman Orhan Ak aleyhinde küfürlü tezahüratlarda bulunmuştu.  

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